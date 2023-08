Le nombre de projets d'investissement enregistrés au 20 juillet en cours, s'élève à près de 3.000, d'un coût global de 1.694 milliards de dinars, a indiqué lundi le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane.

Dans son allocution lors de la cérémonie d'installation du Conseil national consultatif de promotion des exportations, le Premier ministre a précisé que le nombre de projets d'investissement enregistrés, répondant à toutes les conditions et incitations au 20 juillet 2023, a atteint 2.984 projets, dont 2.923 locaux et 21 projets avec des partenariats étrangers, à même de créer plus de 76.300 emplois.

M. Benabderrahmane a affirmé que ces chiffres témoignaient de l'efficacité de l'approche adoptée pour réformer le système national dans le domaine de l'investissement et éliminer tous les obstacles et les déséquilibres à travers la promulgation de la nouvelle loi sur l'investissement le 24 juillet 2022 et tous ses textes d'application, avec l'installation immédiate de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement et son entrée en activité.

Il a jouté que "les prémices de la pertinence du travail de l'Agence se font déjà ressentir", notamment en matière de libération de l'investissement, d'accompagnement des investisseurs et d'attractivité des investissements étrangers, des réformes qui seront complétées par l'adoption des autres textes législatifs relatifs notamment au foncier industriel, à même de réguler le foncier et l'aménager pour la domiciliation des investissements, avec le renforcement de la protection légale du foncier, tous types confondus.

La concrétisation de ces réformes s'inscrit dans une approche globale pour mettre au point un nouveau modèle économique basé sur la diversification de la croissance et sur l'économie de la connaissance, qui englobe plusieurs thèmes à même d'améliorer le climat des affaires et de l'investissement.

Dans ce cadre, le Premier ministre a mis en avant une panoplie de procédures prises en matière de réformes bancaires et financières, notamment à travers la facilitation de l'opération de financement de l'économie et la diversification des offres de financement, ainsi que la généralisation des moyens modernes de paiement, la création de banques spécialisées et la garantie du soutien et de l'accompagnement financier par les banques aux investisseurs et aux établissements créateurs de richesse et d'emplois.

A cet égard, il a révélé que le financement de l'économie nationale par les banques, notamment celles du secteur public, a atteint un taux "sans précédant", grâce aux "nouveaux mécanismes de financement appliqués par les banques, et grâce à la rapidité du traitement des dossiers de prêts".

Le total des crédits octroyés à l'économie national au 30 juin dernier, est estimé à environs 10.294 milliards de dinars, soit une hausse de 1,77 % par rapport à la même période de 2022, ce qui témoigne de la "dynamique économique et financière conséquente et croissante" que connait le pays, a-t-il ajouté.

Concernant les mesures adoptées visant la mise en oeuvre d'une politique commerciale adaptée à l'économie mondiale, M. Benabderrahmane a souligné l'importance d'adhérer aux zones de libre échange continentales et régionales, ainsi que celles avec les pays voisins, avec l'adoption d'une approche "basée sur l'anticipation, qui sert les intérêts économiques du pays, et garantit la création de nouveaux marchés pour le produit national", qui aura pour effet le renforcement des capacités en matière de transport et de logistique, ainsi que l'ouverture de nouvelles lignes aériennes et maritimes, permettant ainsi la réhabilitation et la réforme de la gestion des ports, des aéroports, ainsi que des entreprises nationales de transport aérien et maritime avec l'amélioration de leurs capacités. Le Premier ministre a, en outre, affirmé que le Gouvernement travaillait d'arrache-pied pour la finalisation du dossier concernant l'ouverture de succursales de l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur "ALGEX" au niveau de plusieurs pays africains, dans le but de "promouvoir et de faire connaitre le produit national, et ce, en application des directives du président de la République".