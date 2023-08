Le service maxillo-facial de l’EHU d’Oran "1er novembre 1954" se prépare à se lancer dans la formation de chirurgiens-dentistes dans le domaine de la conception, la modélisation et l’impression en 3D en odontologie, a-t-on appris du chef de service, Karim Baghdad Hireche.

L’EHU d’Oran, conçu comme un centre de développement de technologies de pointe et de formations spécialisées a ainsi décidé de se lancer dans la formation de chirurgiens-dentistes dans le domaine de la conception, la modélisation et l’impression en 3D en odontologie, et ce, avec des compétences algériennes formées à l’étranger, a indiqué M. Baghdad Hireche soulignant qu'il s’agit d’une formation qui était, jusque-là, effectuée à l’étranger. "La conception 3D en odontologie est une technologie qui permet aux dentistes de créer des modèles numériques des dents et des mâchoires de leurs patients", a-t-il expliqué, ajoutant que ces modèles peuvent ensuite être utilisés pour planifier des traitements, fabriquer des prothèses et même effectuer des simulations chirurgicales.

L’EHU d’Oran a acquis le matériel nécessaire pour ce g enre de formation et la première session est prévue pour la fin septembre prochain, a-t-il fait savoir, indiquant que cette formation est ouverte aux chirurgiens-dentistes des deux secteurs public et privé de tout le pays, et des sessions sont prévues tout au long des années 2023-2024.

La formation se déroulera en deux phases, la première théorique au niveau de l’EHU d’Oran, et la seconde pratique au niveau de l’établissement de santé ou du cabinet de chaque participant.