La troisième et dernière étape de la caravane "Beach-Rugby" (dames et messieurs) aura lieu les 18 et 19 août à la plage "Les Andalouses" d’Oran, a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne de rugby (FAR).

Coïncidant avec les festivités du 20 août, Journée nationale du Moudjahid, et inscrite dans le cadre de l’animation du littoral, cette manifestation sportive verra la participation des clubs d’Alger, Blida, Bouira, Bejaia, M’sila et Oran (dames et messieurs). Le coup d’envoi de cette caravane de Beach-Rugby, qui fera escale au niveau de trois plages, cette saison, sera donné, le 5 août prochain à partir de la plage Zemmouri (Boumerdes), avant de sillonner les plages de Tichy (Bejaia), le 11 août, et le complexe touristique "Les Andalouses" d’Oran, les 18 et 19 août.

Cette manifestation sportive du ballon ovale a pour objectifs de promouvoir et de consolider la pratique de cette discipline sportive et contribuer à l’animation de la saison estivale, ont souligné les organisateurs. En marge de cette dernière étape, des jeux pour enfants et des concours pour jeunes talents seront organisés. La deuxième journée sera consacrée aux tournois dames et messieurs, jeu à 5 sans plaquage et sans mêlée, qui ne comporte aucun risque pour les pratiquants, et sera clôturée par une animation musicale sur la plage.