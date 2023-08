Trois pugilistes algériens se sont qualifiés à des stades avancés des Championnats d'Afrique Elite (messieurs et dames) dont le coup d'envoi a été donné, lundi à Yaoundé (Cameroun), avec la participation de 206 boxeurs dont 64 filles représentants 26 pays dont l'Algérie présente avec 13 boxeurs dont six filles.

Dans la catégorie des 51kgs, Mohamed Amine Meziane s'est qualifié aux quarts de finale aux dépens du Mauricien Valérie Fabrice par arrêt au 1er round, de même que son coéquipier Mourad Kadi qui sera présent aux demi-finales, après avoir éliminé en quart de finale des +92kg, le Kenyan Ramogi Frederick Otieno par arrêt au 1er round.

Chez les dames, Fatma Zohra Abdelkader-Hadjala (54kg) a trouvé des difficultés à battre l'Ougandaise Nadia Najemba (4-3), mais s'est qualifiée aux demi-finales de sa catégorie. Par contre deux représentants algériens se sont faits éliminés dès leur entrée en lice dans leurs catégories respectives, et rejoignent leur compatriote Chems-Eddine Kramou (67kg) défait, lundi au premier tour, par le Mozambicain Ber nardo Marime (5-0). Il s'agit cette fois-ci de Hicham Maouche éliminé par Mujinga Matumona Frazier (RD Congo) aux 8es de finale des 57kg et de Chahira Selmouni dans la même catégorie qui n'a pas pu résister à la Camerounaise Dorine Stephane Mambou en quart de final, perdant sur le score de 5-0.

La compétition de la journée d'aujourd'hui (mardi) verra l'entrée en lice de Fatiha Mansouri (48kg) qui affrontera Dila Vuyolwethu (Afrique du Sud) pour le compte des quarts de finale, Khelif Hadjila (60kg) qui défiera au même palier, l'Ougandaise Zahara Nandawula. Chez les messieurs, exempté des 8es de finale, dans la catégorie des 71 kgs, Islam Yaïche affontera en quarts, le Camerounais Mengue Ayissi Albert, vainqueur au 1er tour du Sénégalais Aiasane Ba, alors que chez les 80kg, Younès Nemouchi en découdra avec Pita Kabeji Peter de la RDC, en quart de finale. Après le décalage d'un jour, de la première journée, prévue dimanche, en raison de problème technique, le programme des compétitions a enregistré quelques perturbations.

Dans le reste du programme des combats, l'Algérie sera engagée dans la catégorie des 63,5kgs avec Jugurtha Aït Bekka 'exempté du 1er tour) et qui devra affronter le vainqueur du combat qui mettra aux prises M'Baya (RDC) et le Camerounais Oumarou.

Suivant le programme de co mpétition dévoilé aussi par les organisateurs, Roumaysa Boualem (50 kg), exemptée du 1er tour, débutera contre la gagnante du combat qui mettra aux prises la Nigériane Adeola et la Camerounaise Chimène, alors que Fatma Zahra Hayam, également exemptée du 1er tour, sera appelée à défier la gagnante du combat entre la Camerounaise M'Bala et la Kenyane Teresiah.

Le montant global des primes allouées aux médaillés de cette édition 2023 des Championnats d'Afrique Elite (messieurs et dames) sera doublé par rapport à la précédente édition, disputée l'an dernier à Maputo, passant de 500.000 USD à 1.000.000 USD, selon la Confédération africaine de boxe.

Une décision prise le 14 juin dernier, lors de la réunion en ligne du conseil d'administration de l'instance africaine, à laquelle avait également assisté Umar Kremlev, le président de l'Association Internationale de Boxe (IBA).

A Maputo, les prize-money s'élevaient à 10.000 USD pour les médaillés d'or, 5.000 USD pour les médaillés d'argent et 2.500 USD pour les deux médaillés de bronze.

Cette année à Yaoundé, les médaillés d'or gagneront 20.000 USD, alors que les médaillés d'argent et de bronze auront droit respectivement à 10.000USD et 5.000 USD.