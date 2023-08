Infection courante chez les femmes, l'infection urinaire, aussi appelée cystite, est à la fois douloureuse et invalidante. Pour soulager l'inflammation des voies urinaires et calmer les brûlures et la douleur qui accompagnent la miction, les médecines douces viennent compléter les traitements traditionnels.

Les infections urinaires sont très fréquentes chez les femmes : on estime que 1 femme sur 10 est concernée au moins par un épisode de cystite chaque année. De plus, elles sont souvent récidivantes. En effet 20% des femmes ayant déjà eu une infection urinaire auront un nouvel épisode. On parle de cystite récidivante à partir de trois épisodes par an.

Les femmes qui sont souvent sujettes aux infections urinaires doivent connaître les gestes de prévention et savoir réagir rapidement dès les premiers signes. Pour soigner une infection urinaire rapidement, plusieurs solutions existent : on peut se soigner naturellement et sans ordonnance avec des plantes, de l'homéopathie, des huiles essentielles ou encore des oligoéléments. Bien sûr, il est important de bien s'hydrater, avec de l'eau et du jus de cranberry, dont les bienfaits anti-infectieux sont connus depuis longtemps.

Les femmes qui font des cystites de temps en temps ont plusieurs options pour enrayer l'infection (boire beaucoup d'eau notamment). Mais parfois cela ne suffit pas et un antibiotique est nécessaire. Certains médecins acceptent de faire une ordonnance d'avance, en prévention. Enfin, il est indispensable de consulter si les symptômes persistent au-delà de 48h ou en cas de douleurs, notamment dans le bas du dos ou que du sang apparaît dans les urines. Dans ce cas, il faut consulter rapidement afin de bénéficier d'un traitement antibiotique.

>> Un massage du bas-ventre en cas de douleur : ce massage aux huiles essentielles apporte un réconfort quasi immédiat. De plus, les actifs contenus dans l'huile de massage traversent la barrière cutanée et participent à la réduction de l'inflammation, des spasmes, et de l'infection.

La recette : Mélanger 1 cuillérée à soupe d'huile d'olive végétale neutre (noyau d'abricot ou jojoba) avec 2 gouttes d'huile essentielle de basilic tropical + 2 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus de tea tree, puis masser les bas-ventre (au-dessus du pubis) et éventuellement le bas du dos, 3 à 4 fois par jour.

1/9 - On commence par boire de l'eau tout au long de la journée

Buvez 1,5 l d'eau minimum chaque jour. La consommation abondante de boissons augmente le flux urinaire, lequel aura pour effet une diminution de la charge bactérienne. Il est également recommandé de ne jamais se retenir trop longtemps et d'uriner dès que le besoin se fait ressentir.

2/9 - On va souvent aux toilettes

Uriner régulièrement permet en effet de vider totalement la vessie. Car le problème, c'est que lorsque l'urine stagne dans la vessie trop longtemps, les bactéries s'y développent. Plus on urine, moins les germes stagnent dans la vessie.

3/9 - On supprime les aliments acides

On évite les épices, le café, les sodas, les vin blanc... La raison ? Plus l'urine est acide, plus les bactéries responsables des infections urinaires se développent, ce qui augmente le risque de cystite. La solution est donc d'alcaliniser les urines avec des aliments anti-cystite. A découvrir ici.

4/9 - Du jus de cranberry

Grâce à leur teneur élevée en proanthocyanidines de type A (polyphénols), les cranberries contribuent à limiter la fixation de certaines bactéries responsables des infections sur les parois des voies urinaires. On boit un verre de 10 cl de pur jus par jour, équivalent à la dose efficace de 36 mg de composé actif.

5/9 - Une infusion de bruyère

La bruyère est particulièrement conseillée car elle est dotée de vertus diurétiques, antiseptique et calmante des voies urinaires. En augmentant le volume urinaire, elle aide à éliminer les bactéries et à calmer l'inflammation. Comment l'utiliser ? Laisser infuser 2 cuillerées à café rases de bruyère séchée dans 20 à 25 cl d'eau bouillante pendant 10 minutes, filtrer et boire 3 à 4 tasses par jour.

6/9 - Des huiles essentielles de clou de girofle et de citron

Le clou de girofle est anti-infectieux, il nettoie l'appareil urinaire sans déséquilibrer les flores intestinale et vaginale. Le citron jaune soutient le foie et stimule l'immunité. Comment l'utiliser ? Déposer 1 goutte de chaque huile essentielle sur une boulette de mie de pain ou sur un comprimé neutre et avaler avec un verre d'eau, 3 fois par jour au milieu du repas, pendant 3 à 5 jours (contre-indiqué en cas de grossesse, épilepsie, insuffisance hépatique, avant 12 ans). A découvrir ici.

7/9 - Une ampoule de cuivre

Le cuivre participe au traitement de terrain des états infectieux et inflammatoires. C'est un bon complément aux thérapeutiques à base de plantes. Comment on l'utilise ? 1 à 2 ampoules par jour, sous la langue ou dans un verre d'eau, selon la marque retenue.

8/9 - Une cure de probiotiques

Cela permet de rééquilibrer les flores intestinale et vaginale grâce à des cures régulières de probiotiques, par voie orale ou locale : Médigyne®, Saforelle ; Lactibiane®, PiLeJe.

9/9 - Quand consulter ?

Si c'est la première fois que vous souffrez d'une infection urinaire ou si vous êtes enceinte, il faut impérativement consulter pour confirmer le diagnostic.

Si les symptômes persistent plus de 48h, en cas de fièvre, de sang dans les urines, de douleurs dans le dos ou de récidive (plus de 3 fois par an), il convient de consulter également.