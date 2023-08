Plus de 250 habitations ont été endommagées et 2.589 citoyens ont subi des pertes

lors des derniers incendies enregistrés dans onze communes de la wilaya de Bouira, selon un bilan communiqué lundi par le wali Abdelkrim Laâmouri.

S’exprimant lors d’une conférence de presse tenue au siège de la wilaya, le wali a précisé que 255 habitations ont été endommagées par les incendies et 2.589 citoyens ont subi des pertes lors des feux de forêts enregistrés récemment notamment dans les communes de Zbarbar, Maâlla, Lakhdaria, et Djebahia.

"Le nombre de communes touchées par les derniers incendies est de 11 communes, et nous avons également recensé exactement 255 habitations endommagées par les flammes, ainsi que 2.589 citoyens ayant subi des pertes", a tenu à préciser M. Laâmouri à la presse.

Selon les détails fournis par le premier responsable de la wilaya, 826 structures agricoles et 95.564 équipements et matériels agricoles, ont été également endommagés par les feux de forêts à Bouira. Pour ce qui est des pertes animales, le wali a fait état de 37.698 têtes mortes dans les incendies. "Les services concernés o nt aussi enregistré la perte de 4.057 ruches d’abeille, et 7.423 arbres fruitiers décimés par les flammes à travers les différentes communes touchées par les incendies", a ajouté M. Laâmouri.

Le même responsable a déploré, entre autres, la perte de 309 quintaux de céréales lors de ces incendies qui ont touché une superficie totale de 8.128 Ha, selon les statistiques fournies à la presse.

D’autre part, le chef de l’exécutif a tenu à rassurer les agriculteurs quant aux indemnisations après le recensement de toutes ces pertes.

Par ailleurs, les réseaux d’alimentations en eau potable (AEP) et de la fibre optique n’ont pas été épargnés par les flammes, qui ont détruit 9.420 mètres linéaires du réseau de distribution d'eau potable, 12.800 mètres de fibre optique, ainsi que 23,6 km de lignes électriques, selon les détails donnés par le même responsable.

"Toutes ces statistiques seront communiquées et transmises à la commission nationale installée par le ministère de l’intérieur pour examiner les dégâts causés par les incendies", a-t-il fait savoir.