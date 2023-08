La Direction de la Protection civile de la wilaya de Tlemcen a enregistré quatre noyades dans des plans d’eau depuis le début de la saison estivale en cours, a-t-on appris lundi auprès de cette direction institution.

La chargée de l’information de la Direction de la protection civile, la capitaine Djamila Abboudi, a souligné que depuis le début du mois de juin dernier, quatre noyades dans des bassins d’eaux destinées à l’irrigation agricole ont été enregistrés dans les communes de Maghnia (2), Remchi et Bab El Assa.

Ces accidents ont causé la mort d’un enfant âgé de 5 ans et trois personnes âgées entre 17 et 47 ans, a ajouté la même source.

Mme Abboudi a, en outre, signalé que durant la précédente saison estivale, neuf cas de noyade similaires ont été relevés dans plusieurs commune s de la wilaya, ajoutant que la direction mène une campagne de sensibilisation via Radio Tlemcen et différentes structures publiques pour sensibiliser les citoyens sur les risques de baignade dans les barrages et les bassins d’irrigation.