Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abderrachid Tabi, a ordonné l'ouverture d'une enquête sur l'incident du tir d'arme à feu sur un juge d'instruction près le tribunal de Mostaganem, par un ancien greffier qui exerçait au même tribunal, et la prise des mesures disciplinaires et pénales contre toute personne reconnue responsable de cet incident déplorable, a indiqué lundi un communiqué du parquet près la Cour de Mostaganem.

"Conformément aux dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale, le Procureur général près de la Cour de Mostaganem informe l'opinion publique qu'en date du 30 juillet 2023, vers 15h00, le juge d'instruction près le tribunal de Mostaganem auditionnait l'accusé "D. Lakhder", un ancien greffier au même tribunal, poursuivi pour abus de fonction et usurpation d'identité, lorsque ce dernier a sorti son pistolet et tiré sur le juge d'instruction, le touchant à l'abdomen.

Après l'intervention du greffier de la salle d'audience et d'un gendarme pour arrêter l'agresseur et lui retirer son arme, ce dernier a résisté et fut blessé à la tête"