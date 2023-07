Les cours du pétrole évoluaient lundi en petite hausse, à leur plus haut niveau depuis trois mois. Le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en septembre, dont c'est le dernier jour de cotation, prenait 0,52% à 85,43 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison le même mois, progressait de 0,78% à 81,21 dollars. Les deux références mondiales du brut évoluaient ainsi à leur plus haut niveau depuis plus de trois mois. "La résistance de la demande de pétrole combinée aux réductions de l'Opep+ (Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés) ont fait pencher l'humeur du marché pétrolier dans la direction haussière", commentent les analystes de DNB.

La hausse des cours restait cependant ''modeste'', d'autres facteurs pesant sur le brut comme la situation économique chinoise, "qui envoie des signaux contradictoires" au marché, notent les analystes.