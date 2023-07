L'ambassadeur de la République populaire de Chine en Algérie, Li Jian a affirmé, dimanche, que la visite d'Etat effectuée par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, récemment en Chine, s'est soldée par "un succès à tous les niveaux", à même de renforcer davantage la profondeur des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays.

S'exprimant lors d'une conférence de presse au siège de l'ambassade de Chine à Alger, le diplomate a indiqué que la visite du Président Tebboune en Chine était "historique, réussie à tous les niveaux et permettra d'approfondir les relations d'amitié solides et de coopération entre les deux pays". "Plusieurs mégaprojets seront réalisés à l'avenir entre l'Algérie et la Chine, notamment en matière d'infrastructures", a-t-il ajouté.

Après avoir rappelé l'accueil chaleureux qui a été réservé au président de la République en Chine, M. Li Jian a souligné l'importance des entretiens entre le Président Tebboune et son homologue chinois, Xi Jinping, lesquels avaient permis de passer en revue les différentes questions régionales et internationales d'intérêt commun. Il a affirmé, dans ce contexte, que les deux Présidents avaient souligné l'importance de "trouver des solutions politiques et pacifiques à la question palestinienne, ainsi qu'à la situation prévalant au Yémen, en Syrie, au Mali et au Soudan".

L'ambassadeur chinois a indiqué que "la position de son pays vis-à-vis de la question sahraouie, soutenant les efforts des Nations unies pour trouver une solution pacifique et juste à cette question, n'a pas changé, comme mentionné dans le communiqué commun sanctionnant la visite du Président Tebboune en Chine". Après l'élection de l'Algérie en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, "les deux ministères des Affaires étrangères des deux pays intensifieront leur coopération pour instaurer la paix dans le monde", a-t-il ajouté.

A l'occasion de cette conférence, l'ambassadeur chinois a réitéré le soutien de son pays à l'adhésion de l'Algérie au groupe des "BRICS", saluant le progrès réalisé par l'Algérie, récemment, sous la direction du Président Tebboune.