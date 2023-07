Le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour la Libye, Abdoulaye Bathily, a déclaré que "les élections, seul moyen de construire une nouvelle Libye", selon des médias.

Abdoulaye Bathily a fait ces déclarations lors d'un Forum des notables et des dignitaires du Fezzan, tenu dimanche, dans la capitale Tripoli, rapportent des médias.

Bathily a déclaré que "la mission de l'ONU travaillait pour aider les Libyens à trouver des solutions à l'impasse (politique) sans favoriser une partie par rapport à l'autre et que lorsqu'un nouveau gouvernement serait élu, la stabilité pourrait prévaloir dans le pays".

Appelant les partenaires internationaux et régionaux à soutenir la Mission d'appui des Nations unies en Libye (UNSMIL) dans son devoir d'établir la stabilité et la paix en Libye, Bathily a noté que "la seule façon de construire une nouvelle Libye est que des élections qui détermineront les parlementaires et le chef de l'Etat, aient lieu ".