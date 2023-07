La tenniswoman algérienne Inès Ibbou sera opposéeà la Croate Silvia Njiric, au premier tour du Tableau des qualifications dutournoi professionnel féminin "W60 Cordenons", prévu du 31 juillet au 6août en Italie, suivant le programme de compétition dévoilé dimanche par les organisateurs.

En cas de victoire, l'Algérienne de 24 ans sera opposée à la Slovène NikaRadisic (23 ans), qui elle a été exemptée du premier tour, alors que sapremière adversaire, Silvia Njiric est un peu plus expérimentée, car âgéede 30 ans.

Doté d'un prize-money de 60.000 USD, le tournoi qui se déroule enextérieur et sur terre battue, a drainé la participation de certainesjoueuses relativement bien classées chez la WTA. Parmi elles, l'Hongroise Reka Luca Jani, 155e mondiale et tête de sérieN1, ainsi que l'Italienne Nuria Brancaccio, 177e mondiale et tête de sérieN2, qui feront leur entrée en lice directement dans le Tableau final.