200 000 personnes sont hospitalisées chaque année pour insuffisance cardiaque. Des patients chez lesquels la carence en fer est une comorbidité fréquente.

Fatigue, perte de cheveux, baisse des performances intellectuelles, fatigabilité à l'effort : ces symptômes ne sont pas à prendre à la légère car ils peuvent être le signe d'une carence en fer (ou carence martiale). Or le fer est un oligoélément indispensable au bon fonctionnement des muscles, du cerveau mais également du coeur.

Comme il a été rappelé lors du Congrès Européen de Cardiologie (HFA) qui se tient à Paris, du 28 avril au 2 mai, dépister une éventuelle carence en fer chez les patients qui souffrent de maladies cardiovasculaires devrait être un geste systématique. On sait en effet que le manque de fer augmente le risque de décès dans l'année qui suit un accident vasculaire cérébral.

Mais on sait également que 30 à 50% des personnes qui souffrent d'insuffisance cardiaque ont une carence en fer. La carence en fer contribue à l'aggravation de cette maladie. "Les dernières recommandations européennes de la prise en charge de l'insuffisance cardiaque préconisent donc le dépistage systématique de la carence en fer chez tous les insuffisants cardiaques", indique le Dr Pascal de Groote, responsable du service Cardiologie au CHRU de Lille.

COMMENT DIAGNOSTIQUER UNE CARENCE EN FER ?

"Le dépistage de la carence en fer est extrêmement simple. Il consiste, par une simple prise de sang, à doser deux composantes biologiques, la ferritine et la transferrine", explique le Dr Pascal de Groote. "Lorsque la carence est diagnostiquée et prise en charge par un apport en fer, nous observons chez les insuffisants cardiaques une diminution des symptômes et une amélioration significative de leur qualité de vie" ajoute-t-il.

La perte en fer peut être liée à plusieurs facteurs : une dénutrition ou un moindre apport alimentaire en fer, une mauvaise absorption du fer par le système digestif, une inflammation générale ou des saignements liés à des règles abondantes, à la prise d'anticoagulants ou d'antiplaquettaires, à des ulcères ou des polypes.

"La carence en fer ne présente pas vraiment de symptômes spécifiques mais les personnes souffrant de pertes de sang, de maladies chroniques ou de pathologies cardiaques telles que l'insuffisance cardiaque doivent en parler à leur médecin pour pratiquer un dépistage de la carence en fer", insiste le cardiologue.