Le ministère de l'Industrie et de la production pharmaceutique a annoncé, la réception samedi, des premiers lots des anti-vitamines K (AVK), comprenant 65.000 boîtes, affirmant que d’autres quantités, estimées à plus de 300.000 boites, seront réceptionnées dans les jours à venir.

"Le ministère de l'Industrie et de la production pharmaceutique annonce la réception, ce samedi 29 juillet 2023, des premiers lots d’anti-vitamine K acénocoumarol (Novarol, générique SINTROM), comprenant 65.000 boîtes, en provenance d'Italie via un vol de la compagnie nationale Air Algérie", a-t-on expliqué dans un communiqué.

A cet effet, le ministère a souligné que "l’opération de distribution débutera demain, dimanche 30 juillet", sous la supervision de ses services compétents, afin de "s'assurer de leur répartition équitable et de la disponibilité de ce médicament sur l'ensemble du territoire national".

Par ailleurs, la même source a affirmé que "d’autres quantités, estimées à plus de 300.000 boites, seront réceptionnées dans les prochains jours par voie maritime toujours en provenance d'Italie". Le ministère a, en outre, rappelé que "la problématique de disponibilité de l'acénocoumarol (SINTROM, NOVAROL) est due à des facteurs exogènes, et les services compétents du ministère ont pris toutes les dispositions nécessaires visant la diversification des sources d'approvisionnement par l’enregistrement d’autres AVK et la domiciliation de fabrication locale de l'acénocoumarol afin d’éviter les situations monopolistiques et de garantir la disponibilité continue, ainsi qu'une meilleure prise en charge des malades".