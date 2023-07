Le projet de théâtre de plein air sera réceptionné au chef-lieu de la wilaya d’Oum el Bouaghi "avant la fin de l’année en cours 2023", a-t-on appris dimanche auprès du directeur de la culture et des arts, Abdennour Benkherbache.

Les travaux de réalisation de la scène et des gradins ont été achevés de même que les travaux de la salle couverte équipée de sièges fixes et d’un système de conditionnement d’air ainsi que des travaux d’aménagement extérieur, a précisé à l’APS le même responsable. Le taux global d’avancement des travaux de cette structure dont la réalisation a nécessité la mobilisation d’une somme de plus de 500 millions DA a atteint 95 %, a ajouté M. Benkherbache en précisant que le lot de travaux restant concerne l’acquisition et l’installation de la sonorisation et de l’éclairage de la scène ainsi que des moteurs des rideaux.

La scène et les gradins de ce théâtre de plein air seront exploités à compter de ce dimanche soir pour l’animation des soirées estivales 2023 avec la programmation de manifestations pour enfants et familles en application des instructions d u wali, Samir Nefla, a assuré le directeur de la culture. Des spectacles et des shows d’humoristes pour les familles et les enfants seront ainsi animés par plusieurs artistes dont Moufida Addes, Mourad Saouli, Abdelaali Ferhat et Younès Djouani, a ajouté le même responsable.