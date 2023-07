L’association religieuse de la tariqa Taïbia de la wilaya d’Oran organise mercredi prochain à la mosquée Adelhamid Iben Badis d'Oran en collaboration avec l’équipe de la culture et de la communication du Laboratoire des études de communication de l’université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem une journée d’étude sur le rôle et significations des Maoussems (saisons) culturels populaires en Algérie, a-t-on appris dimanche du coordinateur de la journée d’étude Larbi Bouâmama.

Dr. Bouâmama, directeur des études de communication à l’université de Mostaganem, a souligné, lors d’une conférence de presse au siège de la zaouia Taïbia à hai Sidi El Hasni d’Oran, que cette rencontre d’une seule journée traitera, à travers des communications d’enseignants et de chercheurs en sciences humaines et sociales, le rôle important des Maoussems populaires culturels et religieux en tant que patrimoine immatériel dans le renforcement des liens sociaux et l’entraide entre éléments de la société.

Les saisons culturelles populaires comme phénomène culturel et religieux revêt aussi un caractère économique vu qu'ils att irent chaque année grand nombre de gens désireux connaître les caractéristiques de telles fêtes, en leur imprégnant une valeur touristique, notamment à travers les souks y afférents qui drainent les visiteurs pour l’acquisition de cadeaux et autres objets souvenirs.

Les saisons culturelles populaires, a souligné le coordinateur de la journée d'étude, ont joué divers rôles selon le contexte historique comme les rituels sociaux où les Mouridine expriment leur liesse en adéquation avec l’environnement social, tout en rappelant le rôle important de ces Maoussems durant la période coloniale française à travers leur exploitation comme espace de contacts entre les chefs de résistances populaires et les citoyens et de mobilisation pour la lutte contre l’occupant français. Pour sa part, Cherif El Ouazzani Moulay Hassan, cheikh de la tariqa taïbia algérienne a souligné que la journée d’étude, prévue cette année, sera le prélude de la manifestation religieuse culturelle "Waâda de Sidi El Hasni". Cet évènement d'une durée de quatre jours et dont la clôture est prévue samedi prochain, comporte un programme religieux, culturel et académique

divers. Le cheikh de la tariqa taïbia a ajouté que la manifestation vise à faire

connaître les références religieuses et spirituelles de la ville d’Oran,

ses érudits.