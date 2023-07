Une campagne de sensibilisation a été lancée dans la wilaya de Djanet sur la prévention des risques de la baignade dans les plans et réservoirs d'eau, ont rapporté lundi les services de la Protection civile.

L'action préventive cible toute la population de la wilaya, en particulier au niveau des zones des plans et réservoirs d'eau, à l’instar de la région d'Ihrir (200 km au nord de Djanet), où se trouve le poste avancé de la Protection civile, a indiqué à l’APS le chargé de la communication, le capitaine Dafil Chaboub ajoutant que les agents de la Protection civile donnent des conseils à la population de la région sur les dangers de la baignade dans ces espaces, ciblant notamment les jeunes et les habitants des zones adjacentes aux forêts et palmerais, généralement équipées de grands réservoirs d'eau.

Dans le cadre de cette campagne, des dépliants sont distribués, comprenant des règles de secours et les gestes de premier secours en cas de noyade, ainsi que des numéros verts et d'urgence, a-t-il expliqué.

Les services de la Protection civile animent également des programmes radi ophoniques sur ce sujet, dans le but d'atteindre le plus grand nombre d'auditeurs, en particulier les femmes aux foyers, a fait savoir ce responsable.

La Protection civile de la wilaya de Djanet a enregistré depuis le début de l'année 2023, deux morts par noyade dans des plans d’eau.