Les mesures prises par la Direction de la Protection Civile de la wilaya d’Oran pour la surveillance des plages durant la saison estivale, ont permis d'éviter un grand nombre de cas de noyades probables depuis le début de cette saison, a souligné le Commandant médecin-chef Bahlouli Ahmed, dimanche, à l’APS.

Les services de la protection civile de la wilaya d’Oran ont enregistré, depuis le début du mois de juin dernier, 4 cas de noyade, dont trois sur des plages non surveillées où la baignade est interdite, alors qu’un seul cas de noyade a été relevé sur une plage autorisée, sous drapeau rouge.

Le commandant Bahlouli a déclaré que le nombre de cas de noyade, durant la saison estivale en cours, est inférieur au nombre de cas, durant la saison précédente, relevant que les services de la protection civile ont enregistré, durant les mois de juin et juillet 2022, sept (7) cas de noyade, soit près du double du nombre de cas enregistrés au cours de la même période de la saison en cours.

Le médecin-chef de la Direction de la Protection Civile d'Oran a ajouté que cette dernière a enreg istré 545 interventions au niveau des plages, depuis le début du mois de juin dernier, et les éléments mobilisés au niveau des différentes plages et unités de soutien ont réussi, durant cette période, à sauver plus de 300 personnes d’une mort certaine.

Le même responsable a attribué la plupart des causes de noyade au niveau des plages au comportement individuel des estivants, notamment les jeunes, dont certains préfèrent se baigner au niveau des plages non autorisées et non surveillées, notamment les plages rocheuses ou encore la baignade dans des conditions naturelles inappropriées marquées par le vent et les hautes vagues (drapeau rouge), et ce par manque de prudence.

La Direction de la Protection Civile d'Oran a mobilisé, depuis début du mois de juin dernier, 10 officiers, 4 médecins officiers, 31 plongeurs professionnels, 36 maîtres nageurs, en plus de 460 gardes saisonniers pour assurer la sécurité des estivants, répartis sur les plages des communes du littoral.

Diverses unités côtières et centres de secours routiers, situés le long de la corniche oranaise ont été aussi mobilisées.

La Direction de la Protection Civile de la wilaya d'Oran a lancé, au mois de mai dernier, une campagne de prévention et de sensibilisation aux dangers de la mer et de la baignade, dans le but d’initier les cit oyens à la culture du danger de la baignade au niveau des plages, notamment au niveau des plages où la baignade est interdite.

Plusieurs organismes et organisations de la société civile ont également lancé des campagnes de sensibilisation sur la nécessité de respecter les directives de la protection civile et des services de la sûreté, afin d'éviter divers accidents, notamment des noyades.

Les services de la sûreté ont lancé, de leur côté, une campagne pour sécuriser les estivants et lutter contre la criminalité en zones côtières, dont une descente combinée des services de la Sûreté nationale et de la Gendarmerie nationale dans la daïra d’Aïn El-Turck, qui s’est soldée par l’arrestation de 18 personnes et la saisie d’une quantité de drogue et d’équipements destinés à la location, de manière frauduleuse, aux estivants, dont la saisie de 106 chaises, 30 tables et 12 parasols, outre le démontage de 8 kiosques illicites.