Un programme portant sur l’organisation de camps d’été sur les plages du pays au profit des jeunes et enfants, et sur l’installation de piscines mobiles pour les loisirs, a été tracé dans la wilaya de Tébessa pour l’été en cours, a révélé, dimanche, le wali, Saïd Khelil.

Le même responsable a précisé devant le siège de la wilaya, dans une déclaration à la presse en marge du départ d’un 3ème groupe constitué de 150 enfants qui ont pris la route vers Sidi-Fredj (Alger) et Bejaia, que ces enfants résidant dans plusieurs communes de la wilaya de Tébessa, âgés de 6 à 12 ans, bénéficient d’un séjour au bord de la mer dans le cadre d’un programme qui bénéficiera à plus de 1.500 d’entre eux. Ces derniers goûteront aux joies de la plage dans plusieurs wilayas côtières dont El Tarf, Alger et Bejaia, a également indiqué M. Khelil, affirmant que ces camps de vacances, organisés et supervisés par la direction de la Jeunesse et des sports, en coordination avec les collectivités locales et plusieurs secteurs concernés, se déroulent dans de bonnes conditions d’organisation et se poursuivront jusqu’à la fin de la saison estivale.

Le wali de Tébessa a également fait état de la distribution de 10 piscines mobiles, financées sur le budget de la wilaya, aux communes de Safsaf El Ouesra, d’El Kouif, de Bir Dheb, de Bir Mokkadem, d’El Ogla, d’Ouenza, d’Oum Ali, d’El Ma Labiod, de Bir El Ater et d’El Aouinet. L’objectif de ces actions est de créer une "atmosphère estivale confortable et bénéfique pour les enfants habitant, notamment, dans des zones isolées, et pour les éloigner des baignades dangereuses dans les étangs, les plans d’eau des barrages et les retenues, ainsi que dans les bassins d’irrigation agricole".

M. Khelil a par ailleurs fait part de la réhabilitation en cours de la piscine olympique de Tébessa pour un montant de 50 millions de dinars puisés du budget de la wilaya.

Les travaux de remise à niveau de cet équipement vont bon train et permettront sa mise en exploitation "dans les meilleurs délais", a-t-il conclu.