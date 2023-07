Les services de la Protection civile poursuivent leurs campagnes de sensibilisation et de prévention contre les dangers liés à la saison estivale, notamment la baignade dans les réserves d'eau et les périmètres d'irrigation agricole, a indiqué dimanche un communiqué de ces services.

"Dans le cadre du programme annuel de prévention incluant des campagnes de sensibilisation aux dangers liés à la saison estivale et par souci de réduire ces risques et vulgariser les mesures préventives parmi les différentes franges de la société, la Direction générale de la protection civile organise, à l'échelle nationale, des journées de sensibilisation et de prévention à travers les mosquées, lieux et espaces publics".

Ces journées de sensibilisation englobent la prévention contre les risques de noyade dans les réserves d'eau et les périmètres agricoles, comme les barrages, les retenues collinaires et les bassins, en plus de la sensibilisation aux risques d'intoxications alimentaires et à l'insolation.

La Protection civile organise également des journées de prévention contre les feux de forêt, les ac cidents de la route, les piqûres de scorpions et la drogue en milieu des jeunes.