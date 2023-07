Le corps sans vie d’un jeune noyé dans un puits a été repêché vendredi en fin d'après-midi dans un périmètre agricole "El Menfaâ" (Guerrara) par les plongeurs de la Protection civile, a-t-on appris dimanche auprès de la Protection civile.

La victime, âgée de 18 ans qui se baignait et s’adonnait à des plongeons acrobatiques accompagnés de ses copains, a heurté un rocher dans le puits d’une profondeur de 24 mètres et n’a pu se relever, souligne la même source. Alertés par les copains de la victime, les éléments de la Protection civile dépêchés sur les lieux ont effectué plusieurs tentatives pour dégager à temps le jeune dont le corps sans vie a été repêché, indique-t-on.

Une enquête a été ouverte par les services compétents pour déterminer les causes et circonstances de l'incident.

Les services de la Protection civile de Ghardaïa ont insisté à travers de nombreuses actions de sensibilisation aux dangers de baignade dans les réserves d’eau (puits, bassins d’irrigation, réserves d’eau, mares et retenues collinaires) effectuées dans les mosquées et la radio locale et rappellent la nécessité de prise de conscience

collective pour lutter contre ce phénomène mortifère qui endeuille les familles en période estivale dans la région.