La Direction des services agricoles (DSA) de la wilaya d’Aïn Temouchent prévoit de réaliser 90.205 quintaux de céréales, lors de la campagne de moissons-battages de la saison agricole en cours (2022-2023), a-t-on appris, dimanche, auprès de cette.

Le rendement de cette saison agricole en céréales sera de 6,28 qx à l’hectare, contrairement aux saisons écoulées, en raison des conditions climatiques ayant caractérisé cette saison, notamment le manque de pluviométrie, a souligné le Directeur de wilaya du secteur Ghali Boulenouar.

La superficie globale emblavée, toutes variétés de céréales confondues, a atteint, cette saison agricole, 96.535 ha, dont 40.410 has réservés à la culture du blé dur, 46.043 ha pour l’orge et 6.041 ha pour le blé tendre, a souligné le même responsable.

Les services agricoles ont enregistré 82.176 ha endommagés de la surface globale des récoltes de céréales, en raison de la sécheresse et le déficit pluviométrique, a-t-on indiqué.

La DSA œuvre, en collaboration avec les coopératives des céréales et des légumes secs (CCLS) d’Aïn Temouchent et Hammam Bouhadjar, à fo urnir toutes les facilités nécessaires pour les agriculteurs pour la réception de leurs récoltes agricoles de céréales, a ajouté la même source.