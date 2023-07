Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a reçu, dimanche à Alger, des députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) de la circonscription électorale de la wilaya de Laghouat, avec lesquels il a passé en revue les préoccupations des citoyens de cette wilaya notamment le raccordement énergétique de certaines régions, indique un communiqué du ministère.

Il s'agit des députés Messas Messaoud et Khelifa Benslimane de la circonscription électorale de la wilaya de Laghouat. L'audience qui s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres avec les représentants du peuple, s'est tenue au siège du ministère en présence d'un nombre de ses cadres, précise le communiqué. Les députés ont, à cette occasion, soulevé plusieurs préoccupations des citoyens de la wilaya de Laghouat relatives aux domaines de l'énergie et des mines, notamment le raccordement de certaines régions à l'électricité et au gaz, ajoute la même source.

Les dossiers relatifs aux projets énergétiques dans la wilaya notamment ceux liés aux énergies renouvelables et de l'investissement social des entreprises du secteur, outre l 'approvisionnement des clubs sportifs, ont été discutés.

Dans ce cadre, M. Arkab a souligné qu'il prendra en considération "toutes les questions et propositions qui seront examinées avant de prendre les mesures nécessaires". Le ministre a également souligné que la wilaya de Laghouat est l'une des wilayas ayant un important taux de raccordement au gaz, soit 83%, et à l'électricité (97%).