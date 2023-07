La wilaya de Mascara prévoit de réaliser, durant la saison agricole en cours 2022-2023, une production de 6.100 quintaux de légumineuses, a-t-on appris, dimanche, de la Direction des Services Agricoles (DSA).

Le Chef de service de la régulation de la production animale et végétale de la DSA, Haouia Medjahed, a indiqué que cette production prévisionnelle enregistre une baisse sensible, par rapport à la production de la saison écoulée, qui a dépassé les 33.000 quintaux, justifiant cette baisse par les dommages subies par plus de 3.000 hectares de terres emblavées, suite au déficit pluviométrique, notamment en février, mars et avril derniers. La quantité attendue de légumes secs, dont la cueillette a été lancée, ces derniers jours, est répartie sur 1.800 qx de poix chiches, 16 qx de lentilles, plus de 2.800 qx de fèves sèches et 1.588 qx de petits pois secs.

La culture de légumineuses dans la wilaya se concentre dans les communes de Ghrous, Zelamta, Oued Taghia et Ghriss, selon la même direction.

En vue de développer cette culture dans la wilaya, lors de la prochaine saison agricole, la DSA a lancé en collaboration avec la Chambre agricole la réalisation d’un programme de visites de proximité et de sensibilisation en direction des agriculteurs pour mettre en exergue des mécanismes de soutien mis en place par l’Etat pour la promotion de cette filière, dont le soutien à l’acquisition des semences, qui est de l’ordre de 6.000 DA le quintal pour les lentilles et 7.000 DA pour les poix chiches, a-t-on ajouté.

Ce programme, qui se poursuivra jusqu’au début de la prochaine saison agricole 2024-2025, comporte des rencontres de formation et de vulgarisation ciblant les producteurs de légumes secs.