Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed, a salué dimanche à Alger, l'intérêt majeur que porte le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au secteur de l'éducation, qu'il suit de près.

S'exprimant lors de la cérémonie de distinction des meilleurs lauréats du Baccalauréat et du Brevet d'enseignement moyen (BEM), session juin 2023, présidée par le président de la République, M. Belaabed a exprimé au Président Tebboune "sa gratitude et sa reconnaissance pour l'intérêt majeur qu'il a toujours porté au secteur et à la famille de l'éducation". "Grâce au soutien du président de la République aux enseignants et à l'intérêt majeur qu'il porte au secteur de l'éducation, qu'il suit de près, notre système éducatif a franchi de grands pas pour se hisser au rang des systèmes éducatifs avancés dans le monde", a affirmé le ministre.

"En tant qu'éducateurs et pédagogues partageant une même mission, indépendamment de nos rôles et fonctions, nous sommes parfaitement conscients de l'importance de notre rôle dans la formation des générations, le façonnem ent de la personnalité des individus et le renforcement des fondements moraux et de l'immunité de la société", a-t-il soutenu. Evaluant l'année scolaire écoulée, M. Belaabed l'a qualifiée de "réussie" et d'"exceptionnelle" en termes de nouveautés découlant de la mise en œuvre des décisions du président de la République, à commencer par le retour à une scolarité normale et le lancement d'opérations et de réalisations inédites. Il s'agit, entre autres, de l'allègement effectif du poids du cartable, de l'adoption du manuel numérique, de l'amorce de la dotation des écoles primaires de tablettes numériques, de l'introduction de l'enseignement de la langue anglaise en troisième année primaire, de l'introduction de la filière des "Arts" dans l'enseignement secondaire et de la bonne organisation de l'évaluation des acquis du cycle primaire, selon le ministre.

Rappelant les différents résultats enregistrés au Brevet d'enseignement moyen (BEM) et au Baccalauréat, il a souligné que le taux de réussite au Baccalauréat était "bon" cette année "au regard de la conjoncture difficile traversée par cette promotion, du retour à une scolarité normale et de la moyenne d'admission fixée à 10/20". M. Belaabed a, par ailleurs, salué la récente participation de l'Algérie à l'Olympiade internationale de Mathémati ques (OIM), organisée au Japon avec la participation de 112 pays, durant laquelle l'équipe algérienne (six élèves) a décroché six (6) médailles de bronze et quatre (4) attestations d'honneur.

Concernant la prochaine année scolaire, le ministre a dit que les efforts se poursuivaient, faisant état de l'équipement de 1.200 écoles primaires de tablettes numériques, de l'enseignement de l'anglais en quatrième année primaire et du recrutement de 4.144 enseignants.

Il a également révélé le recrutement, pour la première fois depuis l'indépendance, de 12.877 enseignants spécialisés en éducation physique et sportive, et ce, dans le cadre de la mise en œuvre d'une décision prise en Conseil des ministres le 16 avril 2023. Selon le ministre, toutes ces mesures permettront de "hisser l'école algérienne au rang des systèmes éducatifs avancés dans le monde et de faire progresser ses indicateurs pour occuper de bonnes places dans les classements internationaux, en particulier ceux de l'UNESCO et de l'UNICEF". Dans le souci d'assurer la stabilité du secteur de l'éducation, M. Belaabed a souligné que son département œuvrait avec les partenaires sociaux à lever les obstacles entravant la vie socioprofessionnelle.