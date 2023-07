Les perspectives pour l'économie suisse se sont légèrement redressées en juillet, selon le baromètre du KOF qui remonte pour la première fois après trois mois de recul tout en restant à un niveau faible.

En juillet, ce baromètre qui donne une indication sur l'évolution à court terme du produit intérieur brut (PIB) de la Suisse, a regagné 1,5 point pour remonter à 92,2 points après avoir chuté tout au long du deuxième trimestre, indique vendredi le centre de recherches conjoncturelles de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich, qui le calcule tous les mois. Malgré cette "légère détente", "l'alerte n'est pas levée", préviennent toutefois les chercheurs de cet institut zurichois dans un communiqué.

"L'environnement conjoncturel reste difficile pour l'économie suisse", ajoutent-ils, soulignant que cet indicateur se maintient au-dessus de sa moyenne à long terme. Les chercheurs de l'institut zurichois notent une détente en juillet au niveau des carnets de commandes, relevant que les sous-indicateurs relatifs à l'utilisation des capacités et à l'évolution de l'emploi ont en revanche davant age constitué "un frein" durant le mois qui s'achève.

"Les perspectives se sont quelque peu éclaircies pour les entreprises de services, les prestataires de services financiers et d'assurance ainsi que pour les affaires avec l'étranger et la consommation intérieure", décryptent-ils.

Elles se sont par contre détériorées pour le bâtiment et l'industrie manufacturière, "dont les perspectives sont particulièrement sombres", estiment-ils. Dans le détail, la métallurgie et les fabricants de textile enregistrent une baisse. En revanche, les perspectives ne sont "plus aussi défavorables qu'auparavant" pour la construction de machines ainsi que l'industrie chimique et pharmaceutique, les plus gros secteurs d'exportations du pays alpin.