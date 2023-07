Le gouverneur du Darfour du Nord, dans l'ouest du Soudan, Nimr Muhammad Abdel Rahman, a mis en garde, samedi, contre la détérioration de la situation humanitaire dans l'Etat, expliquant que "les stocks alimentaires restants ne suffisent que pour 3 semaines".

"La situation dans l'Etat se détériore et les stocks alimentaires restants ne suffisent que pour trois semaines, en raison de l'épuisement du stock stratégique de nourriture et de l'absence de réponse internationale", a déclaré le gouverneur de l'Etat du Darfour du Nord à des médias.

Il a souligné que "les autorités locales ne sont plus en mesure de contenir la crise", appelant "les agences des Nations unies travaillant dans le domaine humanitaire à accélérer les démarches d'assistance aux personnes touchées".

Abdel Rahman a appelé à "l'arrêt des combats et à œuvrer pour ouvrir les aéroports de la région du Darfour pour recevoir l'aide humanitaire internationale". Depuis la mi-avril, l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (FSR) se sont livrées à des affrontements dans plusieurs villes, faisant plus de 3 00 0 morts, pour la plupart des civils, et environ 3 millions de déplacés et de réfugiés à l'intérieur et à l'extérieur du pays, selon les Nations unies.