Le Conseil de sécurité de l'ONU a réclamé le "rétablissement de l'ordre constitutionnel" au Niger, dont le président, Mohamed Bazoum, est retenu depuis mercredi par des membres de la Garde présidentielle (GP). Dans une déclaration à la presse publiée vendredi soir, les membres du Conseil ont souligné "l'urgente nécessité du rétablissement de l'ordre constitutionnel au Niger". Ils ont appelé à "la libération immédiate et inconditionnelle du Président démocratiquement élu de la République" et ont souligné "la nécessité de le protéger, ainsi que sa famille et les membres de son gouvernement".

Les membres du Conseil se sont dits préoccupés par "l'impact négatif des changements anticonstitutionnels de gouvernement dans la région". Ils ont exprimé leur soutien aux efforts de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), de l'Union africaine ainsi que des Nations unies et se sont félicités de leurs déclarations réaffirmant leur opposition à toute prise de pouvoir par des moyens anticonstitutionnels et demandant aux personnes concernées de s'abstenir de re courir à la violence, de céder le pouvoir et retourner dans leur caserne.

Le président du Niger, Mohamed Bazoum est retenu depuis mercredi par des membres de la Garde présidentielle (GP) qui ont "engagé un mouvement d'humeur anti- républicain", avait annoncé la présidence de la Rép blique du Niger.