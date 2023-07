Les activités de proximité pour la sensibilisation aux risques de noyade seront renforcées à partir de samedi dans les plages non-surveillées et les plans d'eau, a annoncé le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire dans un communiqué.

"En dépit des campagnes de prévention et de sensibilisation continues organisées depuis le début de la saison estivale 2023, les plages interdites à la baignade et les plans d'eau ne cessent de prendre des vies humaines dont des jeunes", a relevé le ministère.

Dans le cadre de l'appui de ces efforts visant à préserver les vies humaines et en application des instructions du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, les activités de proximité pour la sensibilisation aux risques de noyade seront renforcées à partir de samedi dans les plages non-surveillées et les plans d'eau à travers le territoire national", avec l'association des acteurs de la société civile, outre l'organisation d'une journée de sensibilisation avec l'accompagnement qualitatif des médias en vue de contribuer à la conscientisation la société notamment en milieu juvénile", a ajouté le ministère.

Les services de la protection civile ont enregistré 10 morts par noyade durant les dernières 24 heures au niveau national, soit un total de 160 cas de noyade depuis le début de la saison estivale, le 1e juin dernier