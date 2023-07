La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fazia Dahleb a donné, jeudi à Alger, le coup d'envoi d'une vaste campagne nationale de nettoiement dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie du secteur, axée sur l'éducation environnementale.

Le coup d'envoi de cette campagne, qui touchera l'ensemble des plages du territoire national, a été donné depuis la plage de Sidi Fredj (Alger), en présence du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mokhtar Didouche, du président de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Noureddine Benbraham, du Commandant général des Scouts musulmans algériens (SMA), Abderrahmane Hamzaoui et de représentants des services de la Gendarmerie nationale (GN) et de la Protection civile, en plus de la participation d'artistes et de représentants d'associations activant en la matière.

Dans une déclaration à la presse, en marge du lancement de cette initiative environnementale, Mme Dahleb a mis l'accent sur l'importance d'associer les citoyens à cette campagne en vue d'assainir les plages, notamment avec les conditions climatiques enregistrées actuellement dans le pays et caractérisées par une vague de canicule, suite à quoi les déchets se décomposent et polluent l'environnement.

Mme Dahleb a, dans ce contexte, mis en garde contre les dangers de la décomposition des déchets au niveau des plages, provoquant la propagation de toxines bactériennes nocives à la santé du citoyen, et donc la fermeture des plages.

Elle a aussi souligné que "les analyses bactériologiques effectuées par l'Observatoire national de l'environnement et du développent durable (ONEDD), depuis le début de la saison estivale dans le cadre du contrôle général du ministère, démontrent des résultats non-conformes aux normes environnementales dans certaines plages, d'où l'interdiction de la baignade".

Mme la ministre s'est, également, penchée sur la dimension touristique de la campagne de nettoiement des plages, soulignant que cette initiative "permettra de valoriser le littoral algérien", soulignant dans ce même contexte l'interdépendance entre les secteur de l'environnement et du tourisme.

La ministre de l'environnement s'est, en outre, dirigée en compagnie d'une délégation, vers la forêt de Ben Aknoun où elle rappelé que "les détritus constituent l'une des principales causes des départs des feux de forêts, raison pour laquelle il est indispensable de s'en débarrasser en coordination avec les autres secteurs concernés", appelant dans ce contexte à redoubler de " prudence et vigilance face aux incendies".

Mme Dahleb a, en outre, évoqué l'application électronique "Nadhif" qui offre au citoyen la possibilité de signaler les décharges d'ordures anarchiques sur l'ensemble du territoire national, afin que ces dernières puissent être ramassées par les services compétents, et ce, dès réception de photos ou de doléances via l'application.