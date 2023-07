La sélection algérienne (Garçons/Filles) de judo a décroché le titre du "par équipes" aux Championnats d'Afrique 2023 des cadets, en battant son homologue égyptienne en finale, disputée dimanche matin à Antananarivo (Madagascar).

La veille, la sélection nationale s'était contentée de la deuxième place aux épreuves individuelles, avec une récolte de 15 médailles (5 or, 6 argent et 4 bronze), se plaçant ainsi derrière l'Egypte, sacrée championne d'Afrique 2023 avec 15 médailles (8 or, 2 argent et 5 bronze), au moment où l'Angola avait pris la troisième place, avec un total de 7 médailles (2 or et 5 argent).

Les médailles d'or algériennes ont été l'œuvre d'Abdrrahim Medjahed (-50 kg), Nacereddine Ensaâd (-66 kg) et Lazri Zakaria (+90 kg) chez les garçons, ainsi que Racha Aïdoun (-40 kg) et Hadjer Arras (-63 kg) chez les filles.

Les médailles d'argent, quant à elles, ont été l'œuvre d'Oussama Hezil (-60 kg), Réda Younsi (-73 kg), Abderrahim Haïouani (-81 kg), Ahmed Bouyacoub (-90 kg) chez les garçons, ainsi que Khaldi Samia (-52 kg) et Lina Benfedda (+78 kg) chez les filles.

Enfin, les breloques en bronze ont été décrochées par Adel Boussahel (-55 kg) chez les garçons, et par Marissa Melaba (-44 kg), Nourhane Ghazali (-57 kg) et Lydia Kechout (-70 kg) chez les filles. Le Championnats d'Afrique des cadets a été précédé de celui des juniors, et là encore, la sélection algérienne avait décroché la deuxième place, avec un total de neuf médailles : 2 or, 2 argent et 5 bronze.

L'Algérie a été devancée par l'Egypte, sacrée championne d'Afrique 2023, avec une moisson de 14 médailles : 5 or, 6 argent et 3 bronze, alors que le Sénégal a complété le podium, avec 2 or et quatre bronze.