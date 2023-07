Le service de la police judiciaire de la Sûreté de wilaya de Boumerdès a mis en échec une tentative de migration clandestine de dix (10) individus au niveau du littoral du chef-lieu de cette wilaya, a-t-on appris mercredi d'une source de la Sûreté de wilaya.

Dans une déclaration à l'APS, la chargée de la cellule de communication de ce service, le lieutenant Kerdjani Hadjer a indiqué que la brigade mobile de la police judiciaire en coordination avec la brigade de lutte contre la migration clandestine, ont mis en échec un plan de migration clandestine par mer et ont arrêté dix (10) individus, dont les organisateurs de cette opération, âgés entre 30 et 40 ans et issues de différentes régions de la wilayas. Lors d'une patrouille dans la ville de Boumerdes, les agents de la police ont arrêté quatre individus à bord d'un véhicule, dans lequel ils ont trouvé 3 millions DA et 1.460 euros en liquide, selon la même source. Suite à une enquête, les quatre individus ont avoué avoir organisé une traversée clandestine par mer, suite à quoi les agents de la police ont arrêté d'autres indivi dus impliqués dans cette affaire.

Après parachèvement des procédures légales, les dix mis en cause ont été déférés devant la Justice avec la saisie des sommes d'argent et du véhicule, conclut la même source.