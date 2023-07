Trois porteurs de projet ont été primés, samedi à Alger, lors de la cérémonie de clôture de la première édition du concours national "un étudiant-une start-up" (Startude DZ).

Sur les 50 porteurs de projets innovants représentant 15 universités, 3 étudiants ont été primés lors de la cérémonie de clôture organisée par la Faculté des Sciences de l'information et de la communication (de l'Université d'Alger 3, à l'initiative de l'Organisation nationale des étudiants libres (ONEL).

Le premier Prix a été remporté par l'Université de Skikda pour son projet "Gasoil 21", suivi par l'Université de M'sila avec un projet d'application médicale pour le suivi sanitaire des femmes enceintes, tandis que la troisième place est revenue à l'Université de Béchar pour son projet dédié à la valorisation des déchets.

A cette occasion, le représentant du ministère de l'Enseignement supérieur, Said Saghour, a affirmé que cette initiative "s'inscrit dans le cadre de la participation des organisations estudiantines au développement de l'Université et la mise en valeur des talents des étudiants algériens au sein des différentes universités du pays".

De son côté, le chef de cabinet au ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit, Hamid Boucharef, a estimé que le rôle des incubateurs au niveau des universités "consiste essentiellement à mettre en avant les idées novatrices des jeunes", tout en les appelant à suivre le cursus scientifique et technologique, à renoncer à la méthodologie classique et à opter pour l'innovation.

Présent à cette cérémonie, le président du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, a fait remarquer que ce concours "traduit les nouvelles orientations de l'Algérie nouvelle qui encourage le recours à l'élément humain dans le transfert scientifique et technologique", soulignant que "la promotion de l'esprit entrepreneurial chez les étudiants est l'une des mesures audacieuses prises par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

Par ailleurs, les participants à cette rencontre ont relevé l'importance de "redonner confiance aux jeunes à travers les différentes universités du pays", plaidant pour "la conjugaison des efforts pour permettre aux jeunes de contribuer à la création de la richesse".