Le ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a exhorté les

directeurs généraux des institutions et organismes sous tutelle à recourir à des contrats

de performance pour mieux répondre aux attentes du marché et du secteur industriel

et économique, a indique jeudi, un communiqué du ministère.

Ces orientations ont été assignées lors d'une réunion, présidée mercredi par M.

Aoun, regroupant l’ensemble des directeurs généraux des institutions et organismes sous tutelles, à savoir : l’Institut algérien de normalisation (IANOR), l’Institut national algérien de propriété industrielle (INAPI), le Fonds de garantie des crédits aux PME (FGAR), l’Organisme algérien d’accréditation (ALGERAC), l’Agence de développement de la PME et de la promotion de l’innovation (ADPMEPI), l'Agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière (ANIREF), l’Institut national de la productivité et du développement (INPED), l’Office national de métrologie légale (ONML), et le Centre technique des Industries mécaniques et transformatrices des métaux (CTIME), précise la même source.

Cette réunion visait à ''évaluer la situation et surtout la contribution de chaque institut et organisme dans le développement du secteur industriel'' et ce ''à travers l’examen de leurs missions, leurs bilans d’activité, leurs plans de développement, ainsi que les principales difficultés auxquelles ils sont confrontés'', a fait savoir le ministère.

A cet effet, le ministre a exhorté les premiers responsables de ces structures ''à adhérer à la nouvelle stratégie prônée par le ministère qui passe par un nouveau mode de gouvernance et de gestion (efficacité et efficience), notamment par le recours à des contrats de performance'', est-il souligné.

Ces contrats de performance visent à ''améliorer la nature et la qualité des prestations proposées pour mieux répondre aux attentes du marché et du secteur industriel et économique'', a détaillé encore le communiqué.

Dans ce sillage, M. Aoun a mis l’accent sur la nécessité ''d’une meilleure coordination'' afin, est-il expliqué, ''d’exploiter toutes les possibilités de coopération entre les différents organismes et institutions pour valoriser et optimiser les prestations qu’ils proposent''. A l'issue de cette réunion, ajoute le communiqué, il a été décidé ''l’adoption dès la rentrée prochaine d'une feuille de route'', pour chacun des établissements sous tutelle, basée sur ''des indicateurs et des objectifs chiffrés, faisant l’objet d’un suivie et d’une évaluation mensuelle par les services du ministère pour leur permettre de pleinement d'accompagner les PME dans leurs efforts de développement et leurs contributions à l’essor économique et industriel du pays''.