Algérie Télécom annonce, avoir atteint, ce jeudi, le seuil des 800.000 clients en Fibre Optique (Fiber To The Home), "FTTH" de l'offre "Idoom Fibre", permettant des débits allant jusqu'à 300 Mbps, indique un communiqué de l'entreprise.

"A cette occasion, Algérie Télécom a accueilli et honoré son 800 000ème client +Idoom Fibre+ au niveau de son agence commerciale d’El Khroub (Constantine) où une année d'internet gratuite et illimitée avec un débit de 300 Mbps lui a été offerte", précise l'entreprise, soulignant que "l’offre Idoom Fibre repose sur la technologie FTTH, qui permet d'atteindre des débits allant jusqu'à 300 Mbps, offrant ainsi une stabilité et un confort d'utilisation".

Tout en notant la poursuite de sa "dynamique de développement de la fibre optique en Algérie", Algérie Télécom rappelle avoir "investi dans des équipements de pointe afin d'améliorer la qualité du réseau et de proposer une expérience utilisateur exceptionnelle en termes de vitesse et de fiabilité".

"Ainsi, l'entreprise offre à sa clientèle des services et des solutions de qualité pour répondre pleinement à leurs besoins et affirme, à travers cette initiative, son engagement à répondre favorablement aux besoins et exigences de ses clients", conclut le communiqué d'Algérie Télécom.