L’écrivaine Faouzia Benamira a présenté samedi à Mila son premier roman intitulé "Ahlam oua Roua" (Rêves et visions) au cours d’une vente-dédicace. Le roman de 151 pages publié par la Maison d’édition El Mouthakaf relate des faits réels se rapportant au personnage central du roman le moudjahid Mokrane de la petite Kabylie et à sa famille, a confié l’auteure, enseignante au primaire, au cours d'une rencontre tenue dans un des hôtels de Mila.

L’£uvre aborde les souffrances de ce moudjahid sous l’occupation coloniale et sa vie après l’indépendance avec, notamment, ses secondes noces après s'être installé dans les Aurès avec sa famille (sa première épouse et ses enfants), a ajouté Faouzia Benamira. Le récit focalise sur ce problème sociétal et ses retombées sur les enfants et la cohésion de la famille surtout lorsque le chef de famille se trouve dans l'incapacité de concilier les deux épouses et leurs enfants, a-t-elle relevé.

Le roman aborde également le problème de l’autisme dont souffre le petit-fils de Mokrane qui nécessite, selon l'écrivaine, une intervention des instances de tutelle pour en réduire les effets... L’£uvre de Benamira relate, dans un style simple, les sentiments des personnages pour capter l’attention du lecteur tout en mettant en exergue le patrimoine oral algérien des diverses régions où se déroulent les évènements relatés. Faouzia Benamira assure travailler actuellement sur le parachèvement d’un recueil de nouvelles à thématique sociale centré sur les rapports entre homme et femme.