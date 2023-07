L'Agence Algérie Presse Service (APS) a signé, jeudi à Saint-Pétersbourg (Russie), un mémorandum d'entente avec l'Agence de presse russe "Tass", portant sur l'échange de contenus médiatiques, d'expériences et d'expertises.

Le mémorandum d'entente a été signé par le Directeur général de l'APS, M. Samir Gaïd, et le Directeur général de l'Agence "Tass", M. Andrey Kondrashov, et ce, en marge du Sommet Russie-Afrique et de son Forum économique et humanitaire.

En marge de la cérémonie de signature, le DG de l'APS a affirmé que ce mémorandum permettra de "hisser les relations entre les deux agences à un niveau supérieur, notamment en matière d'échange de contenus et d'expertises".

M.Gaïd a, en outre, indiqué que cet accord contribuera également au "renforcement de l'échange des informations, des contenus médiatiques et des expériences des deux agences, en pleines transformations médiatiques en cours dans le monde".

La signature du mémorandum est intervenue en marge de la participation de M. Gaïd à une session-débat organisée dans le cadre des travaux du Forum, sur le thème "transcender les stéréotypes : le rôle des médias dans la création de l'image positive", qui a vu la participation d'un nombre de responsables d'agences de presse africaines et russes.

Les participants au Sommet et au Forum économique et humanitaire examineront, deux jours durant, les perspectives du renforcement de la coopération et du partenariat stratégique multiforme entre les pays africains et la Russie.

Organisé sous le thème "Pour la paix, la sécurité et le développement", le Sommet se déroule en présence de représentants de 49 pays africains dont 17 chefs d'Etat, pour promouvoir le partenariat, notamment dans les domaines politique, économique, scientifique, technique, culturel et humanitaire.

Ce Sommet sera sanctionné par l'adoption d'un nombre de documents de coopération, ainsi que du plan d'action du Forum de partenariat Russie-Afrique 2023-2026.