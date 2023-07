Une fillette âgée de neuf ans a trouvé la mort et cinq autres personnes ont été blessées dans un accident de la route survenu samedi dans la commune d’El Aouinet (Nord de Tébessa), a-t-on indiqué dans un communiqué de la Direction de wilaya de la protection civile.

L’unité secondaire de la protection civile d’El Aouinet est intervenue suite à cet accident dû au dérapage puis au renversement d’un véhicule touristique sur la RN-16 entre Tébessa et Souk Ahras près du site des Grands moulins d’El Aouinet causant la mort d’une fillette de neuf ans et faisant cinq autres blessés âgés entre 2 et 43 ans, a précisé le document de la cellule de communication de la Direction de wilaya de la protection civile.

Des secours ont été apportés aux victimes blessées avant leur évacuation au service des urgences de l’hôpital d’El Aouinet, alors que le corps sans vie de l’enfant a été transporté à la morgue du même établissement de santé.