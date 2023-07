Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a envoyé, mardi, quatre caravanes d'aides en direction de Bouira, Jijel, Skikda et Bejaia, suite aux feux de forêt qui ont touché ces wilayas ces deux derniers jours, selon un communiqué de cette organisation.

Ces aides consistent, dans un premier temps, en des dons sous forme de literies, de denrées alimentaires et de médicaments, en sus de la mobilisation de plus de 500 volontaires, présents dans les régions touchées par les incendies depuis les premières heures et qui ont contribué aux côtés des éléments de la protection civile et de l'Armée nationale populaire (ANP) aux opérations d'évacuation et de secours des citoyens, précise la même source.

La présidente du CRA a visité les régions sinistrées dans ces wilayas pour s'enquérir des moyens des comités de wilaya en vue de prêter aide et assistance aux victimes, ajoute le communiqué.