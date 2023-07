Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a annoncé, mercredi, l'ouverture des concours éliminatoires dans le cadre des préparatifs de la 25e édition de la Semaine nationale du Saint Coran.

Cette édition, organisée à l'occasion de la célébration du Mawlid Ennabaoui Echarif, sera ouverte aux personnes âgées de 25 ans et plus, ayant appris le Saint Coran (hommes et femmes) en version "Warch" avec psalmodie (tajwid) et exégèse (interprétation), indique le communiqué du ministère.

Le concours de récitation du Saint Coran avec psalmodie est, quant à lui, ouvert aux candidats âgés entre 15 et 25 ans, selon la même source. En revanche, les personnes âgées de moins de 15 ans peuvent participer au concours de récitation du Saint Coran avec tajwid, pour les petits.

Autre condition soulignée par le ministère, le candidat ne doit pas figurer parmi les trois premiers lauréats dans les concours nationaux précédents, ni parmi les récitants professionnels connus aux niveaux national et international. Le ministère a également indiqué que pour participer à ces concours, l'inscription se fait au niveau des directions des Affaires religieuses et des Wakfs de wilayas.