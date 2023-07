L'indice des dépenses de consommation des ménages (PCE) aux Etats-Unis, l'indicateur de l'inflation privilégié par la Réserve fédérale (Fed), a augmenté de 3% en juin sur l'année écoulée, a rapporté vendredi le département américain du Commerce.

Il s'agit de la plus faible hausse annuelle depuis mars 2021, ce chiffre faisant suite à une hausse de 3,8 % en mai en glissement annuel, dernier signe en date d'un ralentissement de l'inflation. Sur une base mensuelle, l'indice PCE a augmenté de 0,2 % le mois dernier après une hausse de 0,1 % en mai, selon le rapport.

L'indice PCE de base, qui exclut les prix volatils de l'énergie et de l'alimentation, a augmenté de 4,1 % en juin par rapport à l'année précédente, contre une augmentation de 4,6 % en mai. Le taux annuel de l'indice PCE de base en juin était le plus bas depuis septembre 2021, mais toujours bien au-dessus de l'objectif d'inflation de la Fed de 2 %. Les responsables de la Fed suivent de près l'indice PCE, car il tient compte des changements de comportement des consommateurs et fournit un aperçu différent des tendan ces des prix par rapport à l'indice des prix à la consommation (CPI).

Chute de 56% du bénéfice net du groupe américain ExxonMobil

Le groupe américain du pétrole et du gaz ExxonMobil a annoncé vendredi une chute de 56% de son bénéfice net à 7,9 milliards de dollars au deuxième trimestre, du fait de la baisse des cours du gaz et d'une contraction des marges dans le raffinage. Le chiffre d'affaires a également fondu, pour s'établir à 82,91 milliards de dollars entre avril et juin, contre 115,68 milliards sur la même période de 2022.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels --donnée de référence pour les analystes--, le bénéfice net ressort à 1,94 dollar contre 4,21 dollars un an plus tôt. C'est inférieur aux attentes des analystes pour cette ligne des comptes (2,01 dollars escomptés), mais le chiffre d'affaires est meilleur qu'attendu. "Le travail que nous avons effectué pour améliorer notre rentabilité sous-jacente transparait dans nos résultats du deuxième trimestre, qui ont doublé par rapport à ce que nous avions gagné dans un environnement de prix des matières premières comparable il y a cinq ans", a commenté Darren Woods, patron du groupe, cité dans un communiqué. ExxonMobil, à l'instar de ses concurrents, avait réalisé en 2022 des bénéfices "record" grâce au bond du cours des hydrocarbures lié à la reprise de la demande.

Les cours du pétrole américain ont atteint il y a une semaine leur plus haut niveau en clôture depuis trois mois, sur fond d'engagements de l'Arabie saoudite et de la Russie à réduire leurs volumes. Mais, a souligné ExxonMobil, un repli du cours du gaz naturel (-40% d'après lui) et des marges inférieures dans l'activité de raffinage ont "négativement affecté les résultats" au deuxième trimestre, à hauteur de près de 4 milliards de dollars. Toutefois, le groupe a précisé rester sur "la bonne voie" pour atteindre son objectif d'économies de 9 milliards de dollars d'ici fin 2023, par rapport à 2019. Il en a déjà réalisé 8,3 milliards.