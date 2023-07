Le caporal-chef Walid Mokhbi, martyr du devoir, décédé en luttant contre les incendies de forêt qui ont frappé, ces derniers jours, la wilaya de Bejaïa, a été inhumé, jeudi après la prière du Dohr, au cimetière de Ras El Bir, dans la commune de Sidi Marouane (Mila).

L’enterrement a eu lieu après un dernier regard sur la dépouille du défunt au domicile familial, dans une atmosphère de recueillement et empreinte d’émotion, en présence des autorités locales civiles et militaires et d’une foule nombreuse. Un représentant de la 5ème région militaire a salué, dans une oraison funèbre, "le courage dont a fait preuve le caporal-chef Walid Mokhbi et ses compagnons, en luttant contre le feu qui a causé le décès de plusieurs d’entre eux, morts en accomplissant leur devoir".

L’emblème national a été remis à la famille du défunt après la cérémonie d’inhumation au cimetière de Ras El Bir, suivie de la lecture de la Fatiha du Saint Coran.