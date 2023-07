Les 102 députés bissau-guinéens élus lors des élections législatives du 4 juin dernier ont été installés jeudi dans leurs fonctions, au cours d'une cérémonie présidée par la vice-présidente de l'Assemblée nationale populaire de Guinée-Bissau, Adja Satu Camara.

Le peuple "souhaite qu'il y ait plus d'engagement et de responsabilité de la part des nouveaux parlementaires afin que le pays puisse prendre la voie du développement dans tous les secteurs", a-t-elle souligné, lors de la cérémonie d'installation. Mme Camara a également exhorté les nouveaux députés "à travailler main dans la main à tous les niveaux afin de construire ensemble le pays et de consolider la paix et la stabilité".

Elle a toutefois déploré la faible représentation des femmes au sein du parlement bissau-guinéen, contrairement à plusieurs pays de la sous-région qui progressent dans la parité hommes-femmes au sein de leurs institutions politiques. On compte seulement 11 femmes sur les 102 nouveaux députés bissau-guinéens.