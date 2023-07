La communauté humanitaire a indiqué jeudi qu'au moins 3,1 millions d'enfants au Soudan du Sud ont besoin d'un soutien urgent de la part des donateurs internationaux et du gouvernement pour répondre à leurs besoins de protection et de nourriture en 2023.

Les donateurs, les agences de l'ONU et les partenaires ont fait savoir dans un communiqué conjoint publié à Juba, la capitale du Soudan du Sud, que les enfants sont confrontés à un risque accru de divers mécanismes d'adaptation négatifs tels que le mariage des enfants, le travail dangereux, la séparation des familles et le recrutement par les forces armées et les groupes armés. "La sécurité alimentaire est essentielle au développement des enfants.

Elle peut les aider à s'en sortir dans les années à venir et permettre d'éviter qu'ils ne soient soumis, pour survivre, à des mécanismes d'adaptation néfastes", a déclaré Jean-Loïc Guieze, Coordinateur du Groupe de sécurité alimentaire et des moyens de subsistance, dirigé par le Programme alimentaire mondial et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). M. Gu ieze a fait remarquer que les enfants méritaient de grandir dans un environnement sain et sûr où ils peuvent se concentrer sur leur éducation au lieu de s'inquiéter constamment de ce qu'ils vont manger après.

"Il est impératif de souligner que les multiples crises au Soudan du Sud sont toutes liées à la protection de l'enfance. Les conflits, les chocs économiques et climatiques, les déplacements et surtout l'insécurité alimentaire augmentent le risque et la vulnérabilité aux violences sexuelles et sexistes, aux mariages d'enfants, aux enlèvements et à la santé mentale'', a dit Obia Achieng, représentant adjoint du Fonds des Nations unies pour l'enfance au Soudan du Sud.