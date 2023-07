La croissance économique de l'Afrique de l'Est devrait atteindre 5,1 % en 2023, contre 4,4 % en 2022, a annoncé jeudi la Banque africaine de développement (BAD).

"La reprise dans les pays sélectionnés d'Afrique de l'Est sera soutenue par la reprise post-pandémique dans le secteur des services et les résultats des exportations", indique le rapport annuel, Perspectives économiques de l'Afrique de l'Est 2023, qui présente l'évaluation par la BAD des résultats macroéconomiques de la région, les projections à moyen terme et les risques pesant sur les perspectives de croissance.

Le rapport examine la performance de la croissance dans la région, ses moteurs et ses perspectives, ainsi que les implications pour le développement socio-économique, indiquant que la région de l'Afrique de l'Est est confrontée à des risques de dégradation externes et internes qui pourraient affecter les perspectives de croissance positives. "Les risques externes comprennent un ralentissement de l'économie mondiale, une volatilité accrue des prix des matières premières, la poursuite du conflit en Ukraine, un r alentissement du commerce international, un resserrement des situations financières mondiales, l'augmentation des coûts du service de la dette et la résurgence possible de la COVID-19", indique le rapport.

Selon le rapport, les risques intérieurs comprennent des lacunes importantes dans les infrastructures, l'extension des conflits intérieurs et de l'instabilité politique, les effets négatifs du changement climatique et un niveau élevé d'incertitude macroéconomique.