Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme, Volker Türk, a demandé jeudi que le président nigérien Mohamed Bazoum, retenu par des membres de sa garde depuis mercredi, soit "libéré immédiatement et sans condition".

"Je suis choqué et affligé par la tentative de prise de pouvoir militaire au Niger et je la condamne dans les termes les plus forts. Tous les efforts doivent être entrepris pour rétablir l'ordre constitutionnel et l'Etat de droit", selon une déclaration de Volker Türk envoyée aux médias.

"Le président Mohamed Bazoum doit être libéré immédiatement et sans condition, et sa sécurité doit être assurée. Les membres de son gouvernement et leurs proches, détenus arbitrairement, doivent également être libérés immédiatement et sans conditions préalables", a demandé Volker Türk.

Il a exhorté "tous les acteurs à s'abstenir de toute violence et à respecter les droits et les libertés fondamentales de tous".

"Il est dans l'intérêt de tout le peuple nigérien que les importants acquis démocratiques réalisés ces dernières années soient protégés et préservés", a souligné le haut responsable onusien.