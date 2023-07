Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane s'est entretenu, jeudi, avec le vice-président du Conseil de souveraineté de transition de la République du Soudan, Malik Agar, en marge de sa participation, en tant que représentant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, aux travaux en cours du Sommet "Russie-Afrique" à Saint-Pétersburg dans la Fédération de Russie.

La rencontre a été l'occasion d'évoquer les relations fraternelles qui lient les deux pays et les deux peuples frères, et d'échanger les vues autour des efforts visant à surmonter la crise que connaît le Soudan. Les participants au Sommet et au Forum économique et humanitaire examineront, deux jours durant, les perspectives de la coopération et du partenariat stratégique multiformes entre les Etats africains et la Russie. Le Sommet devra être couronné par l'adoption de nombre de documents de coopération et d'un plan d'action du Forum de partenariat russo-africain 2023-2026.