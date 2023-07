Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane qui représente le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, aux travaux du Sommet Russie-Afrique et de son Forum économique et humanitaire à Saint-Pétersbourg a assisté, jeudi soir, à une réception offerte en l'honneur des chefs des délégations participantes.

Avant le début de la réception, le président russe a salué le Premier ministre qui était parmi les chefs des délégations des pays africains participants dont des chefs d'Etat et de Gouvernement. Les participants au Sommet et au Forum économique et humanitaire examineront, deux jours durant, les perspectives de la coopération et du partenariat stratégique multiforme entre les Etats africains et la Russie.

Placé sous le thème "Pour la paix, la sécurité et le développement", le Sommet se déroule en présence des représentants de 49 pays africains dont 17 Chefs d'Etat pour promouvoir le partenariat notamment dans les domaines politique, économique, scientifique, technologique, culturel et humanitaire. Le Sommet sera sanctionné par l'adoption de nombre de documents de coopération et du plan d'action du Forum de partenariat Russie-Afrique 2023-2026.