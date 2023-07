L’installation de 48 nouveaux médecins spécialistes dans leurs postes vient de commencer dans nombre d’établissements de santé publics de la wilaya d’Oum El Bouaghi, a-t-on appris jeudi du directeur local de la santé et de la population Mohamed El Aïb.

Ces praticiens sont notamment spécialisés en réanimation, en chirurgie générale, en chirurgie orthopédique, en hématologie, en oncologie et en gynécologie obstétrique, a précisé M. El Aib.

L’opération qui bénéficié à plusieurs établissements publics hospitaliers et polycliniques s’inscrit dans le cadre du programme du ministère de tutelle d’affectation des médecins nouvellement formés par les universités nationales aux structures sanitaires en fonction des besoins exprimés, a-t-on relevé.

Au terme de l'opération de recrutement, le nombre de médecins spécialistes encadrant les hôpitaux et polycliniques de la wilaya passe à 418, a souligné le directeur du secteur, affirmant néanmoins que l’encadrement des structures sanitaires locales "a encore besoin d’être renforcé par des spécialistes notamment en réanimation, chirurgie or thopédique, radiologie et gynécologie obstétrique".

Les hôpitaux et polycliniques de la wilaya seront en outre renforcés à compter de septembre prochain par 453 paramédicaux dont 15 sages-femmes formés par les établissements spécialisés de Sétif, Batna, Annaba et Constantine.