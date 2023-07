Le ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a reçu mardi

à Alger, une délégation du Syndicat national des praticiens de la santé publique (SNPSP) composée de son président, Lyes Merabet, et de son secrétaire général,

Chabane Noufel, a indiqué un communiqué du ministère.

La rencontre, qui s’inscrit dans le cadre de la concertation continue et de la coordination permanente avec les différents acteurs de la société civile a porté principalement sur "les voies et moyens à même de renforcer cette concertation entre le ministère et l’ensemble des acteurs impliqués dans la prise en charge sanitaire des concitoyens algériens", a précisé la même source.

A cet effet, M. Aoun "a réitéré son engagement et sa disponibilité permanente à collaborer et à œuvrer notamment dans le cadre de l’inter-sectorialité dans l’intérêt ultime des patients et du système de santé", conclut le communiqué.